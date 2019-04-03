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«تراها سهلة».. نظِّف «فلتر المكيف» مرة كل أسبوعين لتوفير الطاقة

«تراها سهلة».. نظِّف «فلتر المكيف» مرة كل أسبوعين لتوفير الطاقة
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت حملة (#تراها_سهلة) التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.

وبينت أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وفي إطالة عمر أجهزة التكييف.

كما دعت الحملة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، وذلك للحفاظ على برودة المكان، وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية.

كما شملت نصائح الحملة تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها مريحة للإنسان وتسهم في توفير الطاقة وكذلك إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

 

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