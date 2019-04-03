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«الغذاء والدواء» تقترح إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر

«الغذاء والدواء» تقترح إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر
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تواصل – واس:

اقترحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر.

جاء ذلك في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط خلال اليومين الماضيين.

وناقش الاجتماع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الثالث، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2017 و 2018م، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية (2019- 2022).

كما تم خلال الاجتماع استعراض توحيد آلية اعتماد الجهات والمراكز المانحة للشهادات الحلال حول العالم وآلية حظر ورفع الحظر على استيراد اللحوم ومنتجاتها.

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