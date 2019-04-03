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جامعة طيبة تعلن فتح باب الترشيح للقبول في كلياتها.. الشروط والإجراءات

جامعة طيبة تعلن فتح باب الترشيح للقبول في كلياتها.. الشروط والإجراءات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، فتح باب الترشيح للقبول لمرحلة البكالوريوس وكليات المجتمع بالمدينة المنورة والفروع، للفصل الأول من عام 1441هـ عن طريق موقع الجامعةعلى شبكة الإنترنت، ويستمر حتى 10 / 20 / 1440هـ.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، أهمية الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط الترشيح للقبول والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال دليل الالتحاق على موقع الجامعة.

وأضاف آل مسعود أن على الطلبة إدخال بياناتهم الشخصية أثناء التقديم؛ لإصدار أرقام الترشح، ومفتاح الدخول على النظام، وفي شهر رمضان البدء بتحميل الآلي للبيانات الأكاديمية (الثانوية، والقدرات) من الوزارة ومركز قياس، وترتيب الرغبات وفق البرامج المتاحة.

من جهته أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي، أن الجامعة ستقوم بإعلان أسماء الطلاب والطالبات الذين يتم استدعاؤهم في كل دفعة على موقع الجامعة ، وسيكون ذلك على دفعات بناءً على النسبة الموزونة من الأعلى إلى الأدنى إلى أن تكتمل المقاعد المتاحة (حسب المواعيد المعلنة في جداول المواعيد).

وأضاف، عند إعلان اسم الطالب/الطالبة عليه الدخول إلى موقع الجامعة لترتيب رغباته في القبول حسب البرامج المتاحة والتي يحقق شروطها، وحسب فرع الجامعة الذي يرغب الدراسة فيه.

يذكر أن الجامعة استحدثت سبعة تخصصات جديدة للعام الدراسي القادم 1441 هجري في المدينة المنورة وبمحافظتي ينبع والعلا، وتشمل خمسة تخصصات في المدينة المنورة وتخصص جديد في فرع الجامعة بمحافظة ينبع، وآخر في محافظة العلا.

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