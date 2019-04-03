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أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيًا

أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيًا
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة محافظة جدة في استقبال طلبات المواطنين للحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونيًا، في نطاق بلديتي جدة التاريخية والبلد الفرعية، وذلك عبر خدمة إصدار رخص البسطات الرمضانية على بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة من خلال الرابط: http://shops.jeddah.gov.sa/ramadan_booth.

وتتيح التراخيص التي يستمر التقديم لها حتى الـ 18 من شهر شعبان، مزاولة البيع وفق الاشتراطات المعتمدة في عدد من الأنشطة المختلفة تشمل المعجنات، والتمور، والبليلة، والكبدة، والحلويات الشعبية، والمأكولات والمشروبات الرمضانية، وأجبان مختلفة ومخللات، وحلويات العيد والمكسرات، إضافةً إلى البخور والعود، والإكسسوار، والحرف اليدوية والتراثية بنطاق التاريخية.

وبينت الأمانة أن إجراءات الحصول على رخص البسطات تتم من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة عملاء الأمانة واستيفاء جميع المستندات المذكورة في متطلبات الخدمة، وإكمال الطلب ثم تقديمه، محددةً عدد من الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص سواء لرخصة بسطة مستقلة، أو بسطة أمام محل، تتضمن أن لا يكون المتقدم لطلب الرخصة موظفًا حكوميًا، وشهادة صحية للمتقدم سارية المفعول للأنشطة الصحية، وبرنت من الأحوال في حال كانت المتقدمة سيدة “للبسطة المستقلة”، وإنشاء حساب مستخدم لبوابة الخدمات الإلكترونية من خلال خدمة تسجيل عملاء الأمانة.

وفعلت بلدية جدة التاريخية الخطة البديلة لإدارة البسط الرمضانية لهذا العام 1440هـ، حيث ألغت عددًا من المواقع التي كانت معتمدة في الخطة السابقة كشارع قابل- العلوي – الشونة – برحة نصيف، فيما أبقت على مواقع ( باب مكة – برحة الحسون – باب شريف – ساحة الجفالي – ساحة القطار )، وأضافت موقعين بديلين في ( الخاسكية – مواقف الخاسكية )، وسيجري تحديد العدد وفق سعة المواقع المقترحة في الخطة مع الإبقاء على الانشطة المعتمدة، يأتي هذا نظرًا لما تشهده المنطقة التاريخية من مشاريع لتحسين وتطوير المسارات بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

من جهتها ، أتاحت بلدية البلد الفرعية أربعة مواقع لنشاط البسطات تشمل حي الكندرة على شارعي عمرو بن العاص بواقع 74 بسطة، ومحمد الأنباري 20 بسطة، وفي باب شريف بشارع الإتقان أتاحت البلدية 37 بسطة، وفي العمّارية بين شارع المطار ومقبرة حواء 20 بسطة، وحددت بلدية البلد يوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 1440هـ موعدًا لتوزيع البسطات بالقرعة بمقر الفرع، يلي ذلك مرحلة إصدار الرخص والتسليم على الطبيعة.

 

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