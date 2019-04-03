أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.. وكيفية الوقاية

تواصل – متابعات:

دعت مدينة الملك فهد الطبية في منشور نشرته بمناسبة اليوم التوعوي للغدة الدرقية، للتعرف على سرطان الغدة الدرقية وطرق الوقاية منه، مبينة أن سرطان الغدة سببه حدوث خلل في الحمض النووي يؤدي لنموّ الغدة بشكل ملحوظ.

وأوضحت أن الأعراض المصاحبة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية تتمثل في: ألم في الرقبة، وصعوبة في البلع، وظهور كتلة في مقدمة الرقبة، وتغير الصوت كالخشونة والبحة وصعوبة الكلام.

وأشار منشور مدينة الملك فهد الطبية التوعوي إلى أن الوقاية من الإصابة بسرطان الغدة الدرقية تتطلب: الحد من التعرض لمختلف أنواع الأشعة قدر الإمكان، وإجراء الفحص المبكر لمن تعرض للأشعة بكثرة في مرحلة الطفولة، ومن لديه تاريخ مرضي بالعائلة – إجراء فحص لجميع أفراد العائلة-، ومن لديه تضخم أو التهاب في الغدة الدرقية.