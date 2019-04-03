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مواطن يكشف تلاعب ورش إصلاح السيارات بـ«حيلة ذكية»

مواطن يكشف تلاعب ورش إصلاح السيارات بـ«حيلة ذكية»
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تواصل – متابعات:

كشف مواطن، مهتم بصيانة السيارات، تلاعب وجهل بعض العاملين في ورش إصلاح السيارات وقلة خبرتهم واستنزافهم لجيوب المواطنين، بحيلة ذكية استخدمها المواطن في سيارته.

وأظهر تقرير جاء ضمن برنامج “تم” في حلقة مخصصة عن “هيمنة الأجانب على ورش إصلاح السيارات”، قيام المواطن أحمد الحربي بإحداث خلل بسيط عمداً في سيارته من خلال إزالة الفيوز، لمعرفة كيفية تعامل العاملين بالورش مع هذا الخلل.

وأظهر الفيديو الحربي وهو في الصناعية، ويسأل أحد العاملين عن الخلل، ليخبره بأن كرسي الماكينة به مشكلة، فيما أخبره آخر بأنها مشكلة في ناقل الحركة وجزم بأنها من المستحيل أن تكون مشكلة فيوز، دون أن يكلفوا أنفسهم فحص السيارة لمعرفة حقيقة الخلل الموجود بها.

وقال الحربي إن الكثير من العاملين في الورش ليس لديهم أي خبرة، ويستنزفون جيب المواطن، وقد يأخذون منه مثلاً 800 ريال مقابل إصلاح شيء لا يتكلف 3 ريالات، مشيراً إلى أن الورش تعاني من مشاكل تدريبية وتنظيمية، وتعاني من هيمنة المقيمين، حتى إن بعض الصناعيات لا يوجد بها سعودي واحد.

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