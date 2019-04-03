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خادم الحرمين ينيب ولي العهد لإدارة شؤون المملكة خلال سفره خارج البلاد

خادم الحرمين ينيب ولي العهد لإدارة شؤون المملكة خلال سفره خارج البلاد
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تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً اليوم بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 271
التاريخ: 27 / 7 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ونظرا لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث من شهر إبريل عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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