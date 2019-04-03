الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف: إصابة 5 مدنيين بعد تدمير طائرتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط

التحالف: إصابة 5 مدنيين بعد تدمير طائرتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط

تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً

تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً

«صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد»

«صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد»

مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

خادم الحرمين يصل مملكة البحرين

خادم الحرمين يصل مملكة البحرين
0

تواصل – واس:

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد ظهر اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من المنطقة الشرقية، كان في استقباله – رعاه الله – أخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي البحريني, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

ثم عُزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني.

عقب ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الروضة بمملكة البحرين.

وقد كان في وداع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لدى مغادرته المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. خادم الحرمين يصل البحرين عبر جسر الملك فهد

بالفيديو.. خادم الحرمين يصل البحرين عبر جسر الملك فهد

خادم الحرمين ينيب ولي العهد لإدارة شؤون المملكة خلال سفره خارج البلاد

خادم الحرمين ينيب ولي العهد لإدارة شؤون المملكة خلال سفره خارج البلاد

خادم الحرمين يزور البحرين اليوم

خادم الحرمين يزور البحرين اليوم

خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء من «الخبر».. تعرف على القرارات

خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء من «الخبر».. تعرف على القرارات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد
إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>