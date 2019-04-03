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«أم شجاعة» تنقذ ابنها من بين فكي «أسد جبلي»

«أم شجاعة» تنقذ ابنها من بين فكي «أسد جبلي»
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تواصل – وكالات:

تمكنت أم كندية، بشجاعة نادرة، من إنقاذ ابنها من أنياب أسد جبال بينما كان يلعب في حديقة منزله الخلفية الجمعة، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وقالت العائلة لاحقا إن ابنها زاك، البالغ من العمر 7 سنوات، أخذ يتعافى بعد الجروح التي تعرض لها في رأسه ورقبته وذراعه إثر هجوم أسد الجبل في حديقة المنزل في منطقة بحيرة كاويتشان في فانكوفر.

وكان الأسد حاول إطباق أنيابه على رقبة  زاك في البداية، غير أن غطاء الرأس المرفق بالسترة التي كان يرتديها دفع الأسد لأن يطبق فكيه على ذراع الطفل.

وكان الأسد الجبلي تمكن من ابنها بعد أن نجح في القفز عن السياج الذي يفصل حديقة المنزل عن الأرض الخلاء، بحسب الصحيفة.

وواصلت الأم الصراخ طلبا للمساعدة، الأمر الذي ساعد في هرب أسد الجبال، المعروف أيضا باسم “كوغر”.

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