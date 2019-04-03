الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف: إصابة 5 مدنيين بعد تدمير طائرتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط

التحالف: إصابة 5 مدنيين بعد تدمير طائرتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط

تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً

تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً

«صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد»

«صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد»

مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

«بلدي الرياض» يناقش مع مسؤولي النقل تطوير طريق «الرياض – الطائف» القديم

«بلدي الرياض» يناقش مع مسؤولي النقل تطوير طريق «الرياض – الطائف» القديم
0

تواصل – واس:

اجتمع وفد من المجلس البلدي لمدينة الرياض مع مسؤولي فرع وزارة النقل بالعاصمة، لمناقشة تطوير طريق الرياض – الطائف القديم (ديراب)، بعد تزايد الملاحظات حول ضعف الصيانة في مواضع متعددة، وخطورة استخدامه ليلاً.

وشملت ملاحظات المجلس التي استقاها بلدي الرياض من تقارير الجولات الميدانية وشكاوى المواطنين، جوانب مختلفة منها الانحناءات الخطيرة بالطريق قرب منطقة الأقمار الصناعية واستراحات ديراب، وعدم توافر الإنارة الليلية، الأمر الذي يتسبب في عدد كبير من الحوادث المرورية، إضافة حاجة بعض المواضع إلى صيانة وتجديد يحمي السائقين والمركبات من المخاطر التي يمكن تعترضهم.

وأكد مسؤولو النقل أن العمل جارٍ على إنارة الطريق قريبا، والسعي لتطويره وتحسينه من خلال مسارات التفاف (عودة)، وكذلك التنسيق مع البلدية المعنية لإيجاد طريق موازٍ (خدمة) في منطقة الاستراحات الموجودة على طريق ديراب.

حضر الاجتماع رئيس المجلس ولجنة التخطيط والمتابعة خالد العريدي، وأعضاء المجلس ولجنة التخطيط والمتابعة، عبد العزيز الراجحي، والدكتور فهيد السبيعي، وأحمد الشمري، و محمد الشويمان، ومن جانب الوزارة مدير عام الطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان ، والمهندس سعيد القحطاني، والمهندس حاصل الأسمري، والمهندس عبد الرحمن الوهيبي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلدي الرياض» يتفقد 17 موقعاً ببلديتي الملز والبطحاء

«بلدي الرياض» يتفقد 17 موقعاً ببلديتي الملز والبطحاء

«بلدي الرياض» يطلق جائزة متخصصة لمبادرات ساكني العاصمة

«بلدي الرياض» يطلق جائزة متخصصة لمبادرات ساكني العاصمة

في لقاء مع الإعلاميين.. بلدي الرياض يستعرض جهوده الرقابية والخدمية (صور)

في لقاء مع الإعلاميين.. بلدي الرياض يستعرض جهوده الرقابية والخدمية (صور)

رئيس بلدي الرياض يعلن عن عدة مبادرات لخدمة ذوي الإعاقة (فيديو)

رئيس بلدي الرياض يعلن عن عدة مبادرات لخدمة ذوي الإعاقة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد
إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>