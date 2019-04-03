«بلدي الرياض» يناقش مع مسؤولي النقل تطوير طريق «الرياض – الطائف» القديم

تواصل – واس:

اجتمع وفد من المجلس البلدي لمدينة الرياض مع مسؤولي فرع وزارة النقل بالعاصمة، لمناقشة تطوير طريق الرياض – الطائف القديم (ديراب)، بعد تزايد الملاحظات حول ضعف الصيانة في مواضع متعددة، وخطورة استخدامه ليلاً.

وشملت ملاحظات المجلس التي استقاها بلدي الرياض من تقارير الجولات الميدانية وشكاوى المواطنين، جوانب مختلفة منها الانحناءات الخطيرة بالطريق قرب منطقة الأقمار الصناعية واستراحات ديراب، وعدم توافر الإنارة الليلية، الأمر الذي يتسبب في عدد كبير من الحوادث المرورية، إضافة حاجة بعض المواضع إلى صيانة وتجديد يحمي السائقين والمركبات من المخاطر التي يمكن تعترضهم.

وأكد مسؤولو النقل أن العمل جارٍ على إنارة الطريق قريبا، والسعي لتطويره وتحسينه من خلال مسارات التفاف (عودة)، وكذلك التنسيق مع البلدية المعنية لإيجاد طريق موازٍ (خدمة) في منطقة الاستراحات الموجودة على طريق ديراب.

حضر الاجتماع رئيس المجلس ولجنة التخطيط والمتابعة خالد العريدي، وأعضاء المجلس ولجنة التخطيط والمتابعة، عبد العزيز الراجحي، والدكتور فهيد السبيعي، وأحمد الشمري، و محمد الشويمان، ومن جانب الوزارة مدير عام الطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان ، والمهندس سعيد القحطاني، والمهندس حاصل الأسمري، والمهندس عبد الرحمن الوهيبي.