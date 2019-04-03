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سفير الاتحاد الأوروبي: 95% معدل قبول تأشيرات «الشنغن» للسعوديين

سفير الاتحاد الأوروبي: 95% معدل قبول تأشيرات «الشنغن» للسعوديين
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تواصل – الرياض:

ذكر سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض ميكيلي دورسو، أن معدل قبول تأشيرات الشنغن الصادرة من دول الاتحاد للسعوديين هو الأعلى عالميا بنسبة 95%.

وأضاف دورسو وفقا لـ”الاقتصادية” أن قدوم السياح من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي هو الأعلى من بين دول العالم، خاصة بعد وضع آليات جديدة تسهل على السعوديين ومواطني الخليج الحصول على “شنغن” بطريقة أسهل وأسرع.

وأكد أن الحصول على هذا النوع من التأشيرات يستغرق حالياً مدة أسبوعين، مشيراً إلى أن رسوم التأشيرة تبلغ 60 يورو، وهي موحدة في جميع سفارات الاتحاد الأوروبي على مستوى العالم.

وأوضح أن هناك استثناءات للحصول على تأشيرات شنجن، كالدبلوماسيين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول، ورجال الأعمال والشخصيات المهمة الذين يمكنهم الحصول على تأشيرة متعددة الدخول ولفترات طويلة الأجل.

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