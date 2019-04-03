الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف: إصابة 5 مدنيين بعد تدمير طائرتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط

التحالف: إصابة 5 مدنيين بعد تدمير طائرتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط

تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً

تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً

«صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد»

«صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد»

مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

«تقويم التعليم» تعتمد معايير وطنية للمناهج العامة

«تقويم التعليم» تعتمد معايير وطنية للمناهج العامة
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، والتي بنتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبمشاركة قرابة (450) مختصاً في عمليات المراجعة والتحكيم بين الهيئة والوزارة، والجامعات السعودية، وبمشاركة عدد من الخبراء ذوي العلاقة من ممثلي الوزارات والهيئات، والقطاعات المعنية، وأصحاب العلاقة من العاملين في الميدان في معظم مناطق المملكة.

وتحدد معايير مناهج التعليم ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، ويستطيع أداءه في مجال التعلم المستهدف حسب المستويات والصفوف الدراسية.

وتتضمن المعايير المحتوى، والأداء لمجالات التعلم العشرة التي تعزز القيم وتبني المهارات وتراعي الأولويات الوطنية والأسس المنهجية، وتمثل وصفا لرحلة الطالب التعليمية عبر المستويات والصفوف الدراسية.

وبنيت المعايير في عدد من المجالات ففي مجال القيم تسعى إلى ترسيخ تقوى الله، والوسطية والاعتدال، وتقدير الذات والشغف المعرفي، وتقدير العمل وإتقانه، والمسؤولية تجاهه، والولاء للوطن وقيادته، وجغرافية المملكة وتاريخها، وتحقيق أكثر من (19) هدفاً من أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي مجال الأسس ركزت معايير مناهج التعليم العام على خصائص النمو، والاتجاهات والممارسات التربوية، والتحولات المعرفية والتقنية، والصحة العامة، والتعايش الإنساني.

أما في مجال أولويات المنهج فتتناول المعايير الوطنية الجديدة المواطنة المسؤولة، ومكانة المملكة ودورها الريادي، والتنمية المستدامة، وفي مجال البنية التخصصية تسعى هذه المعايير لأن تكون شاملة لتخصصات مثل التربية الإسلامية، واللغة العربية والإنجليزية، والرياضيات، والتقنية الرقمية، والتربية الصحية والفنية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية.

وإلى جانب تحديد المعايير التي تعزز القيم وتبني المهارات وتراعي الأولويات الوطنية والأسس المنهجية جاء ضمن قرارات المجلس اعتماد الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي الذي قامت الهيئة ببنائه؛ ليكون الإطار المرجعي لتنظيم جميع عمليات التقويم المدرسي في مختلف مدارس التعليم العام بالمملكة، ويتضمن الإطار جميع أهداف التقويم المدرسي ومعاييره ومنطلقاته ومنهجية وتطبيقه وإجراءاته.

يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

PHOTO-2019-04-02-22-49-20.jpg

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أسطول النقل التعليمي يشارك في التعريف باختبارات «TIMSS» الدولية

أسطول النقل التعليمي يشارك في التعريف باختبارات «TIMSS» الدولية

غداً.. تتويج الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة لـ «المعلم المتميز»

غداً.. تتويج الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة لـ «المعلم المتميز»

«تقويم التعليم» تستضيف 154 خبيراً لتطوير مسودات معايير المناهج

«تقويم التعليم» تستضيف 154 خبيراً لتطوير مسودات معايير المناهج

«نائب الوزير»: «المعلم» الحلقة الأهم في تطوير المنظومة

«نائب الوزير»: «المعلم» الحلقة الأهم في تطوير المنظومة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد
إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>