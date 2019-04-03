إنجاز غير مسبوق في تاريخ الطب السعودي.. 51 مريضاً يستعيدون سمعهم

توصل – متابعات:

استعاد 51 مريضاً سمعهم بعد زراعة الجهاز العظمي الإلكتروني الحديث في مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة، ما يعد إنجازا غير مسبوق يسجل في التاريخ الطبي السعودي الحديث.

وأكد استشاري جراحة وأعصاب الأذن وقاعدة الجمجمة بالوزارة الدكتور حسن الشهري، أن الجهاز حل مبتكر لمعالجة ضعف السمع إضافة إلى علاج أضرار السماعات التقليدية، بحسب “عكاظ”.

وأشار إلى أن النظام يعد الأول من نوعه لزراعة توصيل عظمي نشط في العالم، لعلاج فقدان السمع الناتج عن الالتهابات المزمنة أو التشوهات الخلقية، أو الفقدان المختلط، كما أنه خيار ملائم لمن يعانون الصمم أحادي الجانب.

وقال الشهري: توفر المستشفيات الحكومية الأجهزة مجانا للمرضى، لافتا إلى أن الجهاز ينقل الموجات الصوتية عبر التوصيل العظمي مباشرة نحو الأذن الداخلية، لاحتوائه معالج صوتي صغير مقارنة، مؤكدا أن الجهاز لا تتجاوز قوته 20 نيوتن، كما أنه متاح لأعمار 8-60 عاماً، إذ يثبت في عظم الجمجمة، ويبرمج حسب درجة فقدان السمع.