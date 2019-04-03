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عصير من «4 مكونات» يخلص جسمك من السموم.. إليك الوصفة
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تواصل – وكالات:

اتباع نظام غذائي سيئ يعرض جسمك للجفاف؛ ما يؤدي لالتصاق فضلات الطعام بالقولون، وبالتالي تسمم الجسم.

ونقلت «ميرور» البريطانية، عن خبراء التغذية أن عصيرا بـ4 مكونات يكنس القولون وينظفه، ما يقي من التقرحات والأورام.

ويتكون الكوكتيل من نصف كوب عصير تفاح، وملعقتي عصير ليمون، وملعقة عصير زنجبيل، إضافة إلى نصف ملعقة ملح هيمالايا، ونصف كوب ماء نقي.

فالليمون غني بمضادات البكتيريا والأكسدة ما يمنع تلف أنسجة القولون، وينقي الكبد من السموم، أما الزنجبيل فيحوي مركبات وقائية من السرطان، ويحسّن الهضم.

ويحوي عصير التفاح 14 نوعاً من الفايتوكيماويات تمنع تكاثر خلايا سرطان القولون وتقاوم الشوارد الحرة، كما يعزز ملح الهملايا أداء الأعصاب ويقلل الالتهابات.

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