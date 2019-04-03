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«تعليم الطائف» تُحقق في اصطحاب طلاب إلى «مغسلة موتى»

«تعليم الطائف» تُحقق في اصطحاب طلاب إلى «مغسلة موتى»
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تواصل – الطائف:

شكلت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، لجنة للتحقيق مع معلم أخذ طلاب في المرحلة المتوسطة إلى مغسلة موتى «شرشورة» وشرح لهم درسا عن كيفية غسل الميت وتكفينه بشكل عملي، مع تصويرهم أثناء الشرح.

وأكد المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي  أن مدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع والرفع بتقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعلم.

ويأتي تشكيل لجنة التحقيق بعد أن أثار الأمر وزارة التعليم وطلبها من إدارة تعليم الطائف معرفة تفاصيل الحادثة.

ووفقا  لـ«عكاظ»، فإن المعلم هو أحد المرشحين لجائزة التميز في التعليم، وشرح الدرس الموجود في المنهج بشكل عملي، تطبيقا للتعلم النشط الذي تنادي الوزارة بتطبيقه.

ورغم استياء البعض من هذا الأمر لصغر سن الطلاب الذين تم الشرح لهم، إلا أن عددا من المعلمين وأولياء الأمور أكدوا بأن الدرس موجود أصلا في منهج طلاب المتوسطة «درس الجنائز»، وأن المعلم طبقه بشكل عملي فقط.

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