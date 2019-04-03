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لكلمات المرور.. «موزيلا» تطلق تطبيق «لوكبوكس» لأجهزة أندرويد

لكلمات المرور.. «موزيلا» تطلق تطبيق «لوكبوكس» لأجهزة أندرويد
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تواصل – وكالات:

أعلنت مؤسسة “موزيلا” عن إطلاق تطبيق كلمات المرور فايرفوكس “Lockbox” للهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن هذا التطبيق يتيح للمستخدم حسب الرغبة جميع كلمات المرور، التي قام بتخزينها في متصفح فايرفوكس الخاص بالأجهزة المكتبية.

علاوة على أنه يمكن استعمال التطبيق، الذي كان قاصراً في السابق على الهاتف الذكي “آي فون”، والجهاز اللوحي “آي باد”، كمدير لكلمات المرور، وذلك عندما يحتاج المستخدم مثلاً إلى تسجيل الدخول في إحدى الخدمات في التطبيق الخاص بها وليس في متصفح الويب.

وإذا رغب المستخدم في مزامنة كلمات المرور بين إصدارات المتصفح المختلفة ورغب في استعمال تطبيق فايرفوكس Lockbox، فإنه يتعين عليه تسجيل الدخول بواسطة حساب فايرفوكس أو إنشاء هذا الحساب لأول مرة، وبعد ذلك يتم تفعيل مزامنة كلمات المرور في قائمة الإعدادات بإصدارات فايرفوكس المختلفة تحت بند “حساب فايرفوكس/مزامنة الحسابات/إعدادات المزامنة”.

وبالنسبة للإشارات المرجعية وعلامات التبويب المفتوحة فإنه يوجد شريط تمرير خاص بها، ويتوفر تطبيق فايرفوكس Lockbox حاليا باللغة الإنجليزية فقط.

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