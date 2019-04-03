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ما حكم «السرحان» في الصلاة وكيف نواجهه؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)

ما حكم «السرحان» في الصلاة وكيف نواجهه؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حث أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، على ضرورة أن يبتعد المصلي عن كل ما يشغله خلال الصلاة، والحرص على أدائها في مكان يكون فيه القلب حاضراً وبعيداً عن الوساوس التي تقطع حضور القلب خلال الصلاة.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، حيث تلقى الشيخ سؤالا يتعلق بحكم السرحان في الصلاة، وهل تصح صلاة مَن يسرح في الصلاة أم أنها باطلة؟

وقال الشيخ إن كان هذا السرحان من غير اختيار الإنسان بأن تهجم عليه الوساوس ويدفعها فهنا لا إثم عليه بل إنه يؤجر على هذه المدافعة، أم إذا استرسل معها وطلبها فهنا ينقص من أجره بقدر استرساله مع هذه الوساوس.

وأكد في الوقت ذاته ضرورة المعالجة والمبادرة إلى عدم الاسترسال في الصلاة؛ لأنها تضعف حضور القلب وتقتطع من صلاة الإنسان، ما يكون سبباً في نقص أجره وعدم انتفاعه بصلاته على الوجه الذي يرغب.

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