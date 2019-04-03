بالصور.. مدني عسير يُباشر سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأضاف العاصمي أن الشظايا تناثرت على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و تعرض 4 مركبات لأضرار مختلفة، مشيراً إلى أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.