تكريم 51 فائزاً من المعلمين والطلاب بحفل جائزة العثمان للتفوق العلمي بالدرعية (صور)

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أشاد محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، بجائزة “الشيخ سعد العثمان للتفوق العلمي” في دورتها الثامنة التي أحدثت تنافساً شريفاً بين معلمي وطلاب المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة الدرعية.

وأعرب الأمير أحمد بن عبدالله عن شكره لصاحب الجائزة على هذه المبادرة النبيلة بحفلها السنوي، لما حققته من فوائد إيجابية على الطلاب والمعلمين، متمنياً العمل على مثل هذه المبادرات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك خلال رعايته الكريمة لحفل الجائزة في دورتها الثامنة بإشراف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وتنظيم مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، مساء يوم الأثنين الموافق 1 ابريل 2019م، حيث تم تكريم 51 فائزاً من المعلمين والطلاب (41 طالباً وطالبة، و8 من المعلمين والمعلمات وقادة المدارس ورواد النشاط والمرشدين الطلابيين و 2 في مسار الإبداع والابتكار).

وأقيم الحفل بقاعة الدرعية الكبرى بجامعة المعرفة بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أمين الجائزة، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، والشيخ سعد العثمان، ومدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية الأستاذ فواز بن محمد آل داوود، وعدد من المسؤولين وجمع من الحضور الكريم.

وأكد مدير التعليم بمحافظة الدرعية الأستاذ فواز آل داوود على أهمية الجائزة للمعلم والمتعلم ومساهمتها في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتعزيزها للتفوق والابتكار.

وفي نهاية الحفل كرّم سموه الطلاب والطالبات المتميزين من المعلمين والمعلمات ومرشدي الطلاب وقائدي وقائدات المدارس الفائزين بالجوائز وحظي الحفل بحضور العديد من القنوات الفضائية والصحف الإلكترونية.