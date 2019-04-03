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وظائف بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظائف شاغرة بمجال الترجمة؛ للعمل بالتحالف بمدينة الرياض، بمسمى (مترجم لغة فرنسية French Translator)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مترجم لغة فرنسية (French Translator).

الشروط:
1 – درجة البكالوريوس في الترجمة أو الدراسات اللغوية.
2 – خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الترجمة.
3 – إجادة اللغة العربية والفرنسية.
4 – إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/04/02م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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