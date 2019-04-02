الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً

تفاصيل تدشين 4 تأشيرات جديدة للعمرة قريباً

«صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد»

«صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد»

مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء من «الخبر».. تعرف على القرارات

خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء من «الخبر».. تعرف على القرارات

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»
0

تواصل – واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر العزيزية بمحافظة الخبر.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).

وتضمن التقرير تفصيلاً عن مستوى التقدم المحرز على مستوى مؤشرات البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، ومؤشرات التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس عوامل النجاح المشتركة والمؤثرة على مستوى تنفيذ عدد من البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية وسبل تعظيم الاستفادة منها على نطاق كافة البرامج الأخرى، مع تفصيل لأبرز التحديات والمعوقات وإجراءات التعامل معها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير الربعي لرؤية المملكة

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير الربعي لرؤية المملكة

أول تصريح لوزير التعليم الجديد بعد تعيينه

أول تصريح لوزير التعليم الجديد بعد تعيينه

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض تحليلاً لأداء الأجهزة الحكومية

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض تحليلاً لأداء الأجهزة الحكومية

«الشؤون الاقتصادية» يناقش تقرير الربع الثاني لـ«رؤية المملكة 2030»

«الشؤون الاقتصادية» يناقش تقرير الربع الثاني لـ«رؤية المملكة 2030»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد
إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد
في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>