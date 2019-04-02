إمارة حائل تعلن عن وظائف شاغرة.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت إمارة منطقة حائل، توفر 31 وظيفة إدارية شاغرة للرجال، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وعلى الراغبين فيها التقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

الوظائف:

1 – باحث تطوير إداري (المرتبة 6 – وظيفة واحدة).

2 – باحث قضايا مساعد (المرتبة 6 – عدد 3 وظائف).

3 – سائق معدات ثقيلة (المرتبة 5 – وظيفتان).

4 – فني صيانة آلات ميكانيكية (المرتبة 5 – وظيفة واحدة).

6 – كاتب (المرتبة 4 و5 – عدد 13 وظيفة).

7 – كهربائي سيارات (المرتبة 5 – وظيفتان).

8 – مراقب أمن وسلامة (المرتبة 4 و5 – وظيفتان).

9 – مهندس معماري مساعد (المرتبة 7 – وظيفة واحدة).

10 – موزع بريد (المرتبة 4 – عدد 5 وظائف).

12 – مساعد إداري (المرتبة 8 – وظيفة واحدة).

ملاحظة:

– فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الاثنين الساعة 9:00 صباحاً بتاريخ 1440/08/03هـ وينتهي يوم الخميس الساعة 12:00 مساءً بتاريخ 1440/08/06هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال بوابة جدارة عبر الرابط التالي:(اضغط هنا).