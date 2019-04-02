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إعلان إجراءات طرح الوظائف ومقابلات المتقدمين للجهات الحكومية

إعلان إجراءات طرح الوظائف ومقابلات المتقدمين للجهات الحكومية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية إجراءات طرح الوظائف وآليات الإعلان عنها واستقبال وقبول المتقدمين، كما أوضحت إجراءات تنظيم المقابلات الشخصية للوظائف التي تتطلب ذلك.

وأكدت الوزارة أن الجهة الحكومية تحدد الوظائف التي ترغب في شغلها، والتأكد من صحة بياناتها، وتحديد متطلبات وطريقة شغلها، وأسلوب اختيار المرشح؛ ومن ثم الإعلان عن الوظائف في موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، مع تزويد “الخدمة المدنية” بنسخة من الإعلان لنشره على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت.

وشدّدت الوزارة على الجهات الحكومية بتطبيق المعايير والمقاييس والإجراءات المعتمدة ومتطلباتها لاختيار المرشحين من بين المتقدمين، وفي حال كانت المتطلبات تستدعي إجراء اختبار أو مقابلة شخصية يتم إعلان أسماء المرشحين بنفس الوسيلة السابقة؛ ومن ثم إعلان أسماء مَن تم اختيارهم لشغل الوظيفة.

ونصّ الإطار التنظيمي على أن يتم الإعلان عن الوظائف قبل موعد بدء التقديم بفترة لا تقل عن 5 أيام، وأن يتضمن الإعلان عدد الوظائف ومسمياتها ومراتبها ومقراتها والمؤهلات المطلوبة لشغلها، كما شدد على توضيح أسماء المقبولين ونقاطهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية والوظائف المقبولين لشغلها؛ ومن ثم تتولى الجهة الحكومية إصدار قرارات شغل الوظائف واستكمال الإجراءات المطلوبة.

أما المقابلة الشخصية للوظائف التي تتطلب ذلك، فأوضح الإطار أن الوزير المختص يقوم بتشكيل لجنة لا تقل عن ثلاثة موظفين من داخل الجهة من ذوي الخبرة أو الاختصاص، يكون من بينهم مدير الموارد البشرية بالجهة، وتتولى اللجنة إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين ورصد الحاضرين والمتغيبين عن المقابلة الشخصية وكذلك نتيجة المقابلات.

ونبّهت الوزارة الجهات الحكومية إلى أنه يتم استبعاد المتقدم أو المرشح في حال عدم حضوره خلال أي فترة من فترات الإعلان ومراحل الاختبار.

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