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«العدل» تحظر استخدام «الفلاش ميموري والجوال» داخل المحاكم.. لهذه الأسباب

«العدل» تحظر استخدام «الفلاش ميموري والجوال» داخل المحاكم.. لهذه الأسباب
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تواصل – الرياض:

تعتزم وزارة العدل حظر استخدام 4 أنواع من أجهزة التخزين الخارجية داخل مرافق الوزارة أو المرافق العدلية وفروعها كالمحاكم وغيرها، حيث سيتم تطبيق القرار مطلع الشهر القادم.

ويشمل قرار المنع 4 أجهزة تخزين خارجية تمثلت في “الذاكرة المتنقلة أو الفلاش ميموري والأقراص الصُّلبة المتنقلة وأجهزة الجوال والأجهزة اللوحية ومشغلات الوسائط”، وفقاً لـ”الوطن”-.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء لمنع تسريب المعلومات والوثائق خارج المقرات سواء الوزارة أو المرافق العدلية الأخرى التابعة لها، إضافة إلى الحفاظ على أجهزة الحاسب الآلي من الفيروسات التي تؤثر على الأجهزة ومحتوياتها، وتساعد على اختراق الحواسب الآلية.

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