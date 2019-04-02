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«برنامج إيجار» يحدد المسؤول عن صيانة المسكن المؤجر

«برنامج إيجار» يحدد المسؤول عن صيانة المسكن المؤجر
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تواصل – فريق التحرير:

نشر برنامج إيجار عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك، أوضح من خلاله المسؤول عن صيانة المسكن المؤجر، والتزامات صيانة العقار بين المؤجر والمستأجر، ضمن عقد الإيجار الموحد.

وأوضح برنامج “إيجار” أن المؤجر يتحمل جميع الصيانات الطارئة والأعطال غير المتوقعة، بينما يتحمل المستأجر الصيانات العادية التي تتلف في فترات دورية بسبب التشغيل.

وأشار إلى أن المؤجر يكون ملزماً بدفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدات الإيجارية، وإصلاح تهريب المياه داخل الجدران والأسقف، وترميم تصدعات الجدران الجوهرية وهبوط الأسقف، وصيانة الأجزاء المشتركة التابعة للعقار.

ولفت إلى أن المستأجر يكون بدوره، مُلزماً بجميع تكاليف الصيانة والترميمات المترتبة على الانتفاع من الوحدة الإيجارية.

يُذكر أن برنامج “إيجار” هو إحدى مبادرات وزارة الإسكان، وتم إلزام الوسطاء العقاريين المعتمدين بتوثيق عقود الإيجار من خلاله في فبراير من العام الماضي.

 

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