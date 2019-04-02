«تعليم الرياض» تعلن ضوابط التصحيح الآلي.. منع استخدام الإنترنت وبرامج الجوال

تواصل – الرياض:

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على منع استخدام برامج الجوال والبرامج المرتبطة بالإنترنت في التصحيح الآلي للاختبارات النهائية.

وأعلنت الإدارة ضوابط التصحيح الآلي للعام الدراسي 1439/ 1440 هـ الذي احتوى 18 بنداً تجب مراعاتها والرجوع إليها عند تطبيق التصحيح الآلي في المدارس التي ترغب في تطبيقه في الاختبارات النهائية.

وشددت تعليم الرياض على ضرورة العمل بهذه الضوابط، مؤكدةً أنه يمكن إيقاف العمل بالتصحيح الآلي مباشرة عند عدم الالتزام بهذه الضوابط، أو وجود مخالفة لدليل نظم وإجراءات الاختبارات.

وأكدت على ضرورة أن تتضمن فقرات الاختبار عدداً من الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تقيس المستويات المعرفية العليا أو الجوانب المهارية، وأن يطبق على التصحيح الآلي ما يطبق على التصحيح اليدوي من حيث الالتزام بالتعليمات والمراجعة والتدقيق والتصدير لنظام نور وعدم استخدام القلم الرصاص في الحل.

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة تتولى تدريب الطلاب على كيفية استخدام ورقة الإجابة في التصحيح الآلي من خلال الاختبارات القصيرة في الفصل الدراسي.

ودعت تعليم الرياض لتزويد إدارة الاختبارات والقبول بصورة من نموذج الموافقة للمدارس على طلب التصحيح الآلي وذلك من قِبل مكاتب التعليم.