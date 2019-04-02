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تجربة قطار الرياض على تقاطع طريقي الدائري الشرقي والملك عبدالله (فيديو)

تجربة قطار الرياض على تقاطع طريقي الدائري الشرقي والملك عبدالله (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو أعمال التجارب الديناميكية لعربات قطار الرياض على المسار الأحمر أمس الاثنين، وذلك عند تقاطع طريقي الدائري الشرقي والملك عبدالله.

وكانت عربات قطار الرياض، قد بدأت أولى مراحل الاختبارات التشغيلية لعربات المسار الأخضر في ديسمبر 2018، وتلاها عددٌ من تجارب الأداء للتأكد من جاهزية العربات والمسارات.

وبلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ القطار 75%، بحسب أحدث تقرير لإدارة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، حيث يشمل المشروع 6 خطوط للقطار، و85 محطة، وتصل تكلفته إلى 22.5 مليار دولار.

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