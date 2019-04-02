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مفاجأة طبية.. استنشاق السكر يعالج أمراضاً خطيرة

مفاجأة طبية.. استنشاق السكر يعالج أمراضاً خطيرة
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أن استنشاق السكر يمكن أن يساعد في علاج أمراض الرئة؛ وفقاً لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن العلماء توصلوا إلى هذه النتيجة بعد دراسة لأثر الجلوكوز على خلايا نظام المناعة في الجهاز التنفسي.

ووجد العلماء أن حجب البروتينات “المستقبلة” الحساسة للسكر يمكن أن يثبط الالتهاب، الذي يلعب دوراً رئيسياً في حالات الحساسية والربو وغيرهما.

غير أن الدراسة كان لها جانب مثير للفضول، بحسب الباحثين، مفادها أن استنشاق السكر قد يحفز جهاز المناعة في الرئة على محاربة العدوى أو الأمراض.

وقال كبير العلماء، الأستاذ في جامعة مانشستر أندرو ماكدونالد إن: “العلاج بواسطة استنشاق السكر على المدى القصير قد ينجح ذات يوم”.

وبحثت الدراسة، التي أجريت على الفئران، في خلايا دم بيضاء متخصصة يطلق عليها اسم “البلاعم”، وهي خلايا تعمل مثل “مكانس تنظيف” لنظام المناعة، وتقوم بتنظيف و”كنس” الكائنات الضارة، والمخلفات في الجهاز المناعي.

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