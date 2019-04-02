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مداهمة وكر للحفلات المشبوهة بالرياض.. وهذه أخطر المضبوطات

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تواصل – فريق التحرير:

داهمت الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وكراً حوّله أشخاص لإقامة الحفلات المخالفة بحي سلطانة جنوب العاصمة.

وضبط خلال المداهمة كاميرات سرية في أماكن وغرف مغلقة لتصوير الفتيات الموجودات عن طريق تلك الكاميرات وابتزازهم بها بعد ذلك.

وأظهر حساب “السناب الأمني” لحظة وجود رجال الأمن داخل الوكر، وضبط سـلاح ناري وكمية من الخمور بداخله، إضافة إلى رصد كاميرات مخبأة في أماكن سرية يُعتقد أنها تستخدم في تصوير الفتيات اللائي يشاركن في تلك الاحتفالات.

وقال مصور المقطع الذي كان مرافقاً لرجال الأمن، إنه يتم استخدام هذه الصور لابتزاز الفتيات.

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