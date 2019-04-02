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بالصور.. نماذج معمارية مدهشة للسكن في كوكب المريخ

بالصور.. نماذج معمارية مدهشة للسكن في كوكب المريخ
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تواصل – وكالات:

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” عن نماذج لمجمعات سكنية ملائمة لعيش البشر على كوكب المريخ.

وعرضت ” ناسا ” من خلال مسابقة عن أفضل تلك التصميمات، نماذج ثلاثية الأبعاد منها مجمع يضم مساحات شاسعة للمعيشة، ومختبر بحثي من أجل إجراء تجارب تخص الحياة على الكوكب الأحمر.

كما كان من بين التصميمات الفائزة مجمع “مارس إكس هاوس” الذي يمكن بناؤه على المريخ بواسطة روبوتات مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل أن يصل البشر إليهم للعيش داخل السكن.

ومن المقرر أن يعيش رواد الفضاء داخل المجمع السكني المقترح بهدف المعيشة ودراسة طبيعة الكوكب وكيفية التكيف مع ظروفه.

وحصل كل فائز من المراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة على مائة ألف دولار، بعد أن نجحوا في استلهام أفكار للبناء على كوكب المريخ.

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