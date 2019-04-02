الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «الجوازات» بشأن سداد رسوم المرافقين

توضيح مهم من «الجوازات» بشأن سداد رسوم المرافقين

«الإنتربول» يلاحق مواطناً تورط في عمليات مشبوهة قيمتها مليارا ريال

«الإنتربول» يلاحق مواطناً تورط في عمليات مشبوهة قيمتها مليارا ريال

بدء تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين «الموقوفة خدماتهم»

بدء تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين «الموقوفة خدماتهم»

صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج»

صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج»

بخصائص مدهشة.. «كانون» تُطلق كاميرات فورية جديدة

بخصائص مدهشة.. «كانون» تُطلق كاميرات فورية جديدة
0

تواصل- وكالات:

أعلنت شركة كانون إطلاق اثنين من الكاميرات الفورية الجديدة من فئة 2 في 1. وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرات Zoemini S و Zoemini C تتيح للمستخدم طباعة الصور الفوتوغرافية أو صور السيلفي بشكل فوري أثناء التنقل والتجوال، إذ تجمع الكاميرات الجديدة بين كاميرا رقمية وطابعة صور الزنك الصغيرة، على ورق صور الزنك ذاتية اللصق قياس 5 x 7.5 سم.

وإلى جانب الطابعة الصغيرة تتضمن الكاميرا Zoemini S عدسة بدقة 8 ميغابيكسل مع محدد منظر للصورة الأحادية بصيغة JPG، ومرآة سيلفي في الجانب الأمامي، وفتحة تركيب بطاقة الذاكرة microSD، وتعمل بتقنية البلوتوث وتقنية اتصالات المجال القريب NFC وظيفة التصوير عن بُعد.

وأضافت الشركة اليابانية أن وزن كاميراتها لا يتعدى 188 غراماً، وتتوفر الكاميرا Zoemini S باللون الذهبي الوردي والأسود المطفأ والأبيض اللؤلؤي.

ولا يزيد وزن كاميرا كانون Zoemini C عن 170 غراماً، وتكفي شحنة بطارية ليثيون بوليمر بسعة 700 مللي أمبير ساعة، لطباعة 25 صورة في المتوسط، وتعمل كاميرا كانون Zoemini C بدقة 5 ميغابيكسل، وتتوفر باللون الوردي والأصفر والأخضر والأزرق.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«كانون» تُطلق وحدة تخزين فلاشية على شكل كاميرا تاريخية

«كانون» تُطلق وحدة تخزين فلاشية على شكل كاميرا تاريخية

كانون تطلق كاميرا مدمجة بعدسة أحادية عاكسة كبيرة

كانون تطلق كاميرا مدمجة بعدسة أحادية عاكسة كبيرة

«كانون» تُطلق عدسة مزودة بإضاءة لالتقاط الصور القريبة

«كانون» تُطلق عدسة مزودة بإضاءة لالتقاط الصور القريبة

«كانون» تُطلق كاميرتها «G9 X Mark II» الشهر المُقبل

«كانون» تُطلق كاميرتها «G9 X Mark II» الشهر المُقبل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد
إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد
في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>