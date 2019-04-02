تطعيمات مهمة للبالغين.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

قال الدكتور ينس فاغنكنيشت إن البالغين يحتاجون أيضاً لتطعيمات مهمة، وذلك وفقاً للعمر والحالة الصحية العامة والوظيفة.

وأوضح الممارس العام الألماني أن كبار السن فوق الـ 60 عاماً يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا والهربس “الحزام الناري”.

وأضاف فاغنكنيشت أن الذين يعانون من الروماتيزم، أو أمراض الرئة المزمنة، يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا، وضد الالتهاب الرئوي. وينطبق ذلك أيضاً بعد استئصال الطحال.

ويحتاج العالمون في المجال الطبي، إلى التطعيم ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، إضافةً إلى التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع B.

وأشار فاغنكنيشت إلى أنه بعده تلقي التطعيم تظهر بعض الأعراض مثل التورم، والألم الخفيف على موضع الحَقن، والإنهاك، والصداع، وارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف.

وتحتاج الأعراض إلى الراحة، ولا يجوز ممارسة الرياضة مدة يوم أو يومين، كما لا يجوز الذهاب إلى الساونا.