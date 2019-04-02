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راعي ينقذ «المفقود الشهراني».. تعطلت سيارته وسار 3 أيام في الصحراء
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تواصل – فريق التحرير:

عثر راعي أغنام على المفقود مسفر عايض الشهراني، أمس الاثنين، بمنطقة صحراوية تابعة لمحافظة المويه شمال الطائف، وهو في حالة إعياء شديد.

وأوضح أحد أقارب “الشهراني”، أن قريبه مفقود منذ السبت الماضي، وتم العثور عليه بعد اتصال راعي أغنام بالجهات الأمنية، وأبلغهم بالعثور على شخص وهو في حالة تعب وإعياء شديدين.

وتمكنت الجهات الأمنية من الوصول للموقع ونقلت المفقود لمستشفى ظلم العام، حيث تم تقديم الإجراءات الطبية اللازمة له.

وكان المفقود قد حاول اختصار الطريق وتاه وتعطلت إطارات مركبته، أثناء قدومه من الشمال مع طريق الحجاز باتجاه محافظة بيشة، حيث ترك المركبة وسار مسافات طويلة ليتمكن من النجاة.

 

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