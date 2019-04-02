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أسعار خام برنت فوق 69 دولاراً للمرة الأولى في 2019

أسعار خام برنت فوق 69 دولاراً للمرة الأولى في 2019
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تواصل – وكالات:

صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، الثلاثاء، فوق 69 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 2019، مدعومة باتفاقية خفض الإنتاج، وتراجع الإنتاج الروسي.

وحسب بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم، تراجع إنتاج موسكو النفطي إلى 11.29 مليون برميل يوميا، الشهر الماضي، نزولا من 11.34 مليون برميل في فبراير السابق له.

ومطلع 2019، بدأت مجموعة “أوبك +”، التي تضم أعضاء “أوبك” ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، يستمر 6 أشهر.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو بنسبة 0.23 بالمائة إلى 69.18 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.24 بالمائة إلى 61.75 دولارا للبرميل.

وأسعار عقود برنت الآجلة المسجلة اليوم تعد الأعلى منذ 13 نوفمبر 2018.

 

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