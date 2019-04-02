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«الزعاق»: نعيش آخر نسمات البرد (فيديو)

«الزعاق»: نعيش آخر نسمات البرد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، إن أول البرد يأتي في آخر موسم السهيل، وأول موسم الوسم، ولأن البرد خلال هذه الفترة مضر فإنه يسبب الأمراض، أما آخر البرد فيأتي في أواخر أيام الحميم التي نعيش أيامها الآن.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن بعد نهاية موسم الحميم يدخل “موسم الأذرعة” وسمي كذلك لأن الصيف يحتضننا بذراعيه، وبالتالي يدخل موسم الصيف الفعلي، مشيراً إلى أن آخر أيام الحميم تتناسب مع موسم قران الثالث وفيه نودع الربيع.

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