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الأرصاد تنبه من أمطار رعدية وسيول بالباحة ونجران.. والدفاع المدني يحذر

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية وسيول بالباحة ونجران.. والدفاع المدني يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والمندق، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء.

وأطلق الدفاع المدني بالباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني، مشدداً على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ على مدار الساعة.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، ويدمه، وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:50 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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