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أجهزة كمبيوتر وصالة رياضية ومفاتيح الزنزانة.. سجن «فندقي» في إنجلترا
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تواصل – وكالات:

في إجراء غير اعتيادي، وخطوة يراها القائمون عليه أنها بمثابة “إعادة تأهيل” للخارجين عن القانون، قرر أول سجن “محترم” في بريطانيا، أن يمنح مفاتيح الزنزانات إلى المساجين، وذلك لتعزيز صفة الأمانة لديهم.

وليس هذا فحسب، بل تم إصدار أوامر لكل الضباط داخل سجن “إتش إم بي بروين” في مدينة ركسهام البريطانية، أن يطرقوا على أبواب الزنزانات قبل الدخول للمساجين، من أجل شعورهم بالخصوصية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما تهدف سياسة استئذان الضباط قبل الدخول إلى الزنزانات، إلى تهيئة بيئة محترمة للسجناء، لكن لا يزال في إمكان الضباط الدخول إليهم دون طرق، بغرض البحث والتفتيش في حالات الطوارئ، بحسب صحيفة “ديلي تلغراف”.

كما يمتلك المساجين في سجن “إتش إم بي بروين”، الذي يعد الأكبر في إنجلترا وويلز، حرية الدخول إلى زنزاناتهم والخروج منها متى يحلو لهم، وكذلك حرية سجن أنفسهم وقتما يشاؤون.

كذلك تم إصدار أوامر في السجن بتسمية السجناء بـ “الرجال”، وذلك “لتهيئة بيئة منزلية أكثر للسجناء”.

وتبلغ تكلفة السجن “المحترم”، 250 مليون جنيه إسترليني، وهو مخصص للمجرمين من الدرجة الثالثة، الذين لا يحاولون الهرب لكن لا يمكن الوثوق بهم في سجن مفتوح.

كذلك تم توفير لكل سجين أجهزة كمبيوتر محمولة داخل زنزاناتهم، كما أنه مسموح لهم بالتحكم في الظروف الجوية داخل الزنزانات، مثل فتح النوافذ أو أجهزة التهوية، والتحكم في التدفئة بداخلها، كما يتوافر في السجن صالة رياضة مريحة مزودة بمجموعة متنوعة من الأجهزة الرياضية المختلفة.

وتم تطبيق النهج الجديد للسجن في تقرير صادر عن المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ووزارة العدل يسمى “الرفاهية في تصميم السجون”.

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