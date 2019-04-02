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هل شهيتك منفلتة؟.. إليك طرق سهلة لضبطها
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تواصل – وكالات:

الاستمتاع بمذاق الأطعمة والمأكولات الشهية من وسائل البهجة والترفيه إلى جانب الحصول على المغذيات المطلوبة. لكن ترك العنان للشهية من أسباب زيادة الوزن وتراكم الدهون حول البطن.

ويعتبر سد الشهية من أهم العوائق أمام التخسيس. إليك كيف يمكنك ضبط الشهية بطرق سهلة:

* اشرب بعض الماء قبل تناول الطعام، واحرص على شرب 8 أكواب من الماء على مدار اليوم.

* امنح نفسك المزيد من النوم، وابدأ بالنوم المبكر ولو 20 دقيقة قبل الموعد المعتاد.

* أضف بعض البهجة على التمارين الرياضية لتواظب على النشاط البدني بشكل مستمر.

* احرص على الالتزام بمواعيد الطعام، بداية من الإفطار المبكر، وعدم تأخير الغداء والعشاء.

* كُل جيداً، فالطعام الصحي الغني بالحبوب الكاملة يعزّز الإحساس بالشبع.

* اتخذ إجراءات لتخفيف المشاعر السلبية ونوبات الاكتئاب لتفادي الإشباع العاطفي عن طريق الطعام.

* تناول الشوكولا الداكنة بدلاً من الحلويات المصنوعة من دقيق وسكر مكرّر.

* اشرب شاي الأعشاب مثل: الزنجبيل والقرفة والحلبة.

* تناول المزيد من الألياف التي توجد في: الخضروات الفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة.

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