3 عقوبات ضد «سوبر ماركت» يبيع منتجات منتهية الصلاحية في الباحة

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يملك منشأة تجارية بالباحة وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وسلعاً استهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالباحة تضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية حيث ضبطت 200 سلعة غذائية منتهية الصلاحية وسلعاً غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وبناء عليه تم ضبط الكميات وإتلافها وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.