مكة.. جراحة نادرة تنهي معاناة مريضة من ورم ضخم بجذع الدماغ

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نجح بفضل من الله فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة مريضة واستئصال ورم من جذع الدماغ متمركز بداخل النخاع المستطيل وممتد إلى مركز الحبل الشوكي بمستوى الفقرة العنقية الخامسة.

وقرر الفريق الطبي بعد عمل تخطيط للعملية بشكل دقيق إجراء العملية على مرحلتين منفصلتين وذلك لوجود الورم في مكان حساس وبحجم ضخم وصل إلى 13 سم الذي يعد نادراً جدا على مستوى العالم من حيث الحجم وموقعه الحساس، وتم إجراء المرحلة الأولى باستئصال جزء من الورم و تأجيل استئصال ما تبقى من الورم بمستوى الفقرات العنقية إلى وقت آخر وذلك لعدم استقرار حالة المريضة .

وبعد بضعة أشهر قام الفريق الطبي بعمل المرحلة الثانية بعد أن عانت المريضة من فقدان الحركة في الأطراف الأربعة وبشكل متسارع مما أقتضى التدخل وإجراء العملية الجراحية للجزء المتبقي بمنطقة الحبل الشوكي، حيث أجريت العملية وتم الاستئصال لما تبقى من الورم.

وبعد عمل الأشعة المغناطيسية، اتضح ولله الحمد أن نسبة استئصال الورم كانت بشكل شبه كامل(GTR) وبفضل من الله وفي أقل من أسبوعين وتحت إشراف قسم العلاج الطبيعي خرجت المريضة إلى منزلها تسير على قدميها مع وجود تحسن سريع وملحوظ في الضعف السابق للعملية.