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تبدأ مساء اليوم.. الحصيني يتوقع أجواء ماطرة على 5 مناطق
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تواصل – الرياض:

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، اليوم، على مناطق عدة في المملكة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: توقعات الأمطار خلال الـ “٢٤” ساعة القادمة من مساء اليوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء، بإذن الله، الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاءٍ من جنوب منطقة الرياض وغربها والباحة وعسير ونجران والشرقية، ورياح مثيرة للغبار إلى أن يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات الباحة، عسير، جازان، نجران، والأجزاء الشرقية منها، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة.

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