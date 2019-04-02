موظف سابق يفضح «كنتاكي».. صور مقززة

وبحسب ما نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، فإن الموظف الساخط كان يعمل في فرع مطعم الوجبات السريعةكينتاكي في سان بودو في بلايموث، حيث التقط صورا صادمة قبل أن يغادر المطعم نهائيا.

وتظهر الصور القمامة منتشرة على الأرض وأكياس الدقيق الملقاة في المطبخ، بالإضافة إلى فضلات فأر مزعومة على سطح طاولة العمل في مطبخ المطعم.

وقال الموظف السابق في مطعم كنتاكي فرايد تشيكن إنه في إحدى المرات تم تكليفه بفتح أبواب المطعم في الساعة السادسة صباحا عندما رأى فأرا “ينظر إلى اليمين” من النافذة، وفقا لتقارير بلايموث لايف.

وقال إن الطحين (الدقيق) كان منتشرا في كل مكان، بالإضافة إلى انتشار فضلات الفئران على أكياسه، مما يزيد من خطر تلوث الطعام.

وأوضح الموظف السابق قائلا “هناك مشكلة آفات مستمرة لا يمكنهم حلها. كانت مكافحة الآفات موجودة ولكن الفئران تستمر في العودة. إذا دخلت الفئران الطحين عندها تكون هناك فرصة كبيرة للتلوث”.

وأضاف “رأيت الفئران أيضا حول آلة صنع القهوة وأكواب القهوة وهو أمر يبعث على القلق”، بحسب الصحيفة البريطانية.