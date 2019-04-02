الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج»

صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

مدني جدة يكشف حقيقة حريق مطعم شهير في حي قويزة (صور)

مدني جدة يكشف حقيقة حريق مطعم شهير في حي قويزة (صور)

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

بعد تعليق استخدامها.. واشنطن: نحتاج وقتاً لإصلاح برمجيات «بوينغ 737 ماكس»

بعد تعليق استخدامها.. واشنطن: نحتاج وقتاً لإصلاح برمجيات «بوينغ 737 ماكس»
0

تواصل – وكالات:

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الاثنين، إن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت مما كان يتوقع سابقاً لكي تقوم شركة بيونغ بإصلاح برمجيات خاصة بطائراتها “737 ماكس” التي تم تعليق استخدامها.

وأضافت الإدارة في بيان أنها “تتوقع الحصول من بوينغ على حزمة معززات برامجية نهائية خلال الأسابيع المقبلة، لكي توافق الإدارة عليها”.

وأضافت: “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لأعمال إضافية من قبل شركة بوينج نتيجة للمراجعة المستمرة لنظام التحكم في الطيران (لطائرات) 737 ماكس لنضمن أن تقوم بوينغ بتحديد جميع القضايا ذات الصلة ومعالجتها بشكل مناسب”.

وذكر البيان أنه بعد تقديم البرنامج، ستقوم الإدارة بمراجعته من أجل اعتبارات السلامة، مشيرة إلى أنها لن توافق عليه إلا بعد أن تقتنع بأنه آمن.

وتقوم بوينج بتطوير برمجيات جديدة للتحكم في الرحلات بالنسبة لأسطولها من طائرات 737 ماكس، منذ وقوع حادثين مميتين في إثيوبيا وإندونيسيا لطائرتين من ذلك الطراز. ووعدت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بتحديث برمجيات بحلول أبريل.

وكانت عدة هيئات مسؤولة عن الطيران في دول مختلفة قد أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 ، بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية في 10 مارس الذي راح ضحيته 157 شخصاً.

وسبق أن تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا مما أسفر عن مقتل 189 شخصاً، فيما أظهرت بيانات الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية أوجه التشابه بين الحادثين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرار حاسم من المملكة بشأن «طائرات الكوارث»

قرار حاسم من المملكة بشأن «طائرات الكوارث»

واشنطن تتوعد إيران بمزيد من العقوبات

واشنطن تتوعد إيران بمزيد من العقوبات

هبوط اضطراري لطائرة «بوينغ 737 ماكس» في أمريكا.. مشكلة بالمحرك

هبوط اضطراري لطائرة «بوينغ 737 ماكس» في أمريكا.. مشكلة بالمحرك

الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد
إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد
في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد
من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>