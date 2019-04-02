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بعد عودته للمللكة.. «أصيل الأنصاري» يروي التفاصيل الأخيرة لمذبحة نيوزيليندا
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تواصل – متابعات:

روى المواطن الشاب أصيل بن سليمان الأنصاري، الناجي من مجزرة نيوزيلندا ، قصته مع الإرهابي منفذ الواقعة.

وأوضح الأنصاري أنه لم يكمل سوى ثمانية أيام فقط، في نيوزيلندا قبل الهجوم، وفي يوم الحادث الإرهابي خرج برفقة مواطنين اثنين سعوديين، يدرسان معه ، متجهين إلى مسجد النور.

ويقول: ” انتهت الخطبة الأولى، وعندما جلس الإمام بين الخطبتين، وفجأة دون مقدمات، دخل الإرهابي حاملاً سلاحه، وفتح النار على المصلين وهو يصرخ بكلمات غير مفهومة ” .

وأضاف: ” اضطررتُ للهرب مع باقي المصلين من الباب الآخر للمسجد الذي يتسع لقرابة 100 مُصلٍّ ” .

يذكر أن رصاصة قد لامست يد الأنصاري اليمنى، وقبل خروجه أصيب في ساقه بالرصاصة الأخرى.

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