توقعات بأمطار رعدية وضباب على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ونجران والأجزاء الشرقية منها، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية و الجنوبية الغربية من المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة من 15- 35كم /ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج.