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بالفيديو.. لحظة ثوران وتدفق الحمم من أخطر البراكين في العالم

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تواصل – وكالات:

وثقت مقاطع فيديو لحظة الثوران الأخير لبركان “بوبوكاتبتبيل” المكسيكي، الذي يصنف كواحد من أخطر البراكين على وجه الأرض.

وظهر خلال أحد المقاطع لحظة الانفجار، وخروج سحابة عملاقة من الرماد والدخان من فوهة البركان، ارتفعت لأكثر من كيلومترين في الجو في غضون لحظات، تلى ذلك بضع انفجارات أخرى تسببت بقذف الحمم والصخور لمسافات بعيدة من محيط البركان، ما اضطر السلطات المكسيكية، يوم الخميس 28 مارس الجاري، لإصدار بيان رسمي، رفعت فيه مستوى التحذير إلى “الأصفر”، والذي يسبق عادة عمليات إجلاء المدنيين بشكل كامل في حالات الكوارث الطبيعية.

ويعد بركان “بوبوكاتبتبيل”، الذي يبعد نحو 70 كيلومترا فقط عن العاصمة المكسيكية، مكسيكو، واحدا من أخطر البراكين في العالم اليوم، وبقي خاملا لنحو ألف عام تقريبا، إلى أن عاود نشاطه مجددا عام 2017، لكن هذا النشاط بدأ يأخذ منحى خطرا في الأيام الماضية.

 

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