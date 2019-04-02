هذه النوعية من الأطعمة تخفض وزن مرضى السكري بطريقة آمنة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن تحول مرضى السكري إلى الأطعمة السائلة (الحساء)، سيساعدهم على تخفيض وزنهم وضغط الدم المرتفع وتحسين حالتهم الصحية.

وقال خبراء في جامعة تورنتو الكندية في تقرير نشرته مجلة “Diabetes Care”، إن الحالة الصحية لمرضى السكري ستتحسن بصورة ملحوظة، عند تحولهم إلى تناول الأطعمة السائلة المحتوية على نفس نسبة وكمية البروتينات والكربوهيدرات، وغيرها من المواد المفيدة الموجودة في الأطعمة التقليدية الصلبة.

وأكد الباحثون أن “التحول إلى الأطعمة السائلة سيساعد مريض السكري على فقدان 2.4 كلغم من الوزن الزائد خلال ستة أشهر، وكذلك التخلص من ارتفاع ضغط الدم ومشكلات عملية الهضم”.

وأضافوا أن الأطعمة السائلة تساعد على تخفيض ملحوظ في كمية السعرات الحرارية الموجودة في النظام الغذائي لمريض السكري، دون الشعور بالجوع، وبالتالي يؤدي هذا إلى تخفيض الوزن.

وأوضح الباحث الدكتور، جون سيفينبايبر، أن دراسات وبحوث عديدة أثبتت فعالية تخفيض الوزن في علاج مرض السكري، وخاصة النوع الثاني منه. وفي نفس الوقت، تسبب السمنة زيادة في عدد الوفيات بين المصابين بمرض السكري، وتزيد من مشكلاتهم الصحية وتؤثر في حالتهم بدرجة كبيرة.