اليمن.. مقتل وإصابة 167 حوثياً في معارك الضالع

تواصل – وكالات:

أسفرت المعارك المستمرة منذ خمسة أيام، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن عن مقتل وإصابة 167 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم أفارقة، في حصيلة ثقيلة وضربة موجعة جديدة للميليشيا الانقلابية.

وأوضح موقع “سبتمبر نت”، أن قوات الجيش الوطني اليمني صدت خلال هذه الفترة عدة هجمات لميليشيا الحوثي، التي تستميت من أجل استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في جبهات مريس ودمت، شمالي محافظة الضالع، مضيفا أن قوات الجيش أحبطت كل تلك الهجمات، وأجبرت عناصر الميليشيا على التراجع والفرار.

وأضاف الموقع أن المعارك أسفرت عن مقتل 167 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو إبراهيم علي قايد الأقرع، و30 صوماليًا، وأُصيب 100 آخرون، علاوة على تدمير دبابة، وعدد من العربات التابعة لها.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا ما يقارب من سبعة أطقم تقل جثثًا لعناصر حوثية، وصلت إلى مدينة دمت، فيما شيعت الميليشيا في قرية الأحرم بدمت عشرات القتلى من عناصرها، الذين قتلوا في مواجهات جبهات الضالع المختلفة.