الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج»

صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

مدني جدة يكشف حقيقة حريق مطعم شهير في حي قويزة (صور)

مدني جدة يكشف حقيقة حريق مطعم شهير في حي قويزة (صور)

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

اليمن.. مقتل وإصابة 167 حوثياً في معارك الضالع

اليمن.. مقتل وإصابة 167 حوثياً في معارك الضالع
0

تواصل – وكالات:

أسفرت المعارك المستمرة منذ خمسة أيام، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن عن مقتل وإصابة 167 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم أفارقة، في حصيلة ثقيلة وضربة موجعة جديدة للميليشيا الانقلابية.

وأوضح موقع “سبتمبر نت”، أن قوات الجيش الوطني اليمني صدت خلال هذه الفترة عدة هجمات لميليشيا الحوثي، التي تستميت من أجل استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في جبهات مريس ودمت، شمالي محافظة الضالع، مضيفا أن قوات الجيش أحبطت كل تلك الهجمات، وأجبرت عناصر الميليشيا على التراجع والفرار.

وأضاف الموقع أن المعارك أسفرت عن مقتل 167 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو إبراهيم علي قايد الأقرع، و30 صوماليًا، وأُصيب 100 آخرون، علاوة على تدمير دبابة، وعدد من العربات التابعة لها.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا ما يقارب من سبعة أطقم تقل جثثًا لعناصر حوثية، وصلت إلى مدينة دمت، فيما شيعت الميليشيا في قرية الأحرم بدمت عشرات القتلى من عناصرها، الذين قتلوا في مواجهات جبهات الضالع المختلفة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قناص حوثي يصطاد «فتاة يمنية» في طريق بتعز

قناص حوثي يصطاد «فتاة يمنية» في طريق بتعز

مسؤول أمريكي: تأثير إيران في اليمن «سيئ للغاية» ويزيد أمد الصراع

مسؤول أمريكي: تأثير إيران في اليمن «سيئ للغاية» ويزيد أمد الصراع

اليمن.. مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي

اليمن.. مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي

الإمارات تعلن رفضها تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن

الإمارات تعلن رفضها تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد
في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد
من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>