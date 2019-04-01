الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في «الشرقية»

مدني جدة يكشف حقيقة حريق مطعم شهير في حي قويزة (صور)

مدني جدة يكشف حقيقة حريق مطعم شهير في حي قويزة (صور)

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

بالفيديو.. «الأحوال المدنية» تزف بشرى سارة لـ «موقوفي الخدمات»

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مُهرِّب مخدّرات بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مُهرِّب مخدّرات بمحافظة جدة

صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج»

صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية”، اليوم الاثنين، أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.

وكان البرنامج قد أوضح أن شروط الأهلية وآلية اختيار المستحقين لمبادرة “سند الزواج”، تتمثل في أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وعمر الزوج بين (21 – 40) سنة والزوجة بين (18 – 40) سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ومن الشروط أيضاً أن يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

كما اشترط البرنامج إتمام دورة الوعي المالي بتحقيق درجة لا تقل عن 60% فيها، والأولوية في صرف العطاء لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«سند محمد بن سلمان» يوضح أسباب عدم قبول بعض الطلبات

«سند محمد بن سلمان» يوضح أسباب عدم قبول بعض الطلبات

خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل للحصول على «سند الزواج» (فيديو)

خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل للحصول على «سند الزواج» (فيديو)

تعرف على برنامج «سند محمد بن سلمان».. وأول مبادرة منه للشباب

تعرف على برنامج «سند محمد بن سلمان».. وأول مبادرة منه للشباب

بملتقى «أنامل العطاء».. فتيات يتحدين الكسل ويبدعن منتجات يدوية (صور)

بملتقى «أنامل العطاء».. فتيات يتحدين الكسل ويبدعن منتجات يدوية (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك
انفوجرافيك

إنفوجراف.. أصناف فواكه تساعد في تخفيض وزنك

المزيد
في صحبة الغرباء
مقالات

في صحبة الغرباء

المزيد
من الذي بزكامه آذانا؟!
مقالات

من الذي بزكامه آذانا؟!

المزيد
الطوفان القادم (3)
مقالات

الطوفان القادم (3)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>