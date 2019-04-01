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«ساما»: تحويلات الأجانب تراجعت إلى 9.6 مليار ريال خلال فبراير الماضي

«ساما»: تحويلات الأجانب تراجعت إلى 9.6 مليار ريال خلال فبراير الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت تحويلات الأجانب خلال شهر فبراير الماضي إلى 9.65 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقارب الـ25% مقارنة بفبراير من العام الماضي 2018، حيث بلغت تحويلاتهم نحو 12.8 مليار ريال.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فإن تحويلات الأجانب انخفضت في فبراير الماضي بنحو 1.4 مليار عن يناير الذي بلغت تحويلاتهم فيه أكثر من 11 ملياراً.

في المقابل انخفضت تحويلات المواطنين خلال فبراير الماضي إلى نحو 4.2 مليار ريال، بانخفاض 2 مليار ريال عن الشهر نفسه من العام الماضي 2018، الذي بلغت تحويلات المواطنين فيه أكثر من 6.2 مليار، بنسبة تراجع تقدر بـ33%.

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